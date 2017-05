Nächste News: Video von Noumena: Kirouksen Kantaja

Vorherige News: Sadist: Video zu Den Siste Kamp



Die schwedischen Death Metaller Maim werden am 09.06.2017 mit ihrem neuen Album Ornaments Of Serverity via Soulseller Records ins Rampenlicht zurückkehren.

Tracklist:0.

01. Caves Of Echoing Madness

02. Coffin Gloryhole

03. Aura Of Desperation

04. With Nails And Bolts

05. The Judas Cradle

06. Skeletons

07. Ceremonial Knife

08. Slaughterhouse

9.. The Gnarling Dead

10. Crushing The Tomb

11. Sepulchral Haze

Quelle: Sure Shot Worx

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite