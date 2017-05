Nächste News: Video von The Voynich Code: Born To Suffer

Vorherige News: Cut Up veröffentlichen brandneues Video zu Behead The Dead



Am 27. Juni 2017 kehren Madrost mit ihrem neuen Album The Essence Of Time Matches No Flesh zurück. Vorab kann man sich das Lyric Video zu "Eyes Of The Deceit" ansehen.

Tracklist:

1. Eyes of the Deceit

2. The Silence in Ruins

3. From Sand to Dust

4. Abstractions

5. No Future

6. Scorned

7. Dimensions

Quelle: Clawhammer

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite