Cut Up veröffentlichen brandneues Video zu Behead The Dead

Ziemlich genau vor einem Monat haben Cut Up ihr zweites Album Wherever They May Rot weltweit über Metal Blade Records veröffentlicht! Cut Up haben jetzt ein brandneues Video zum Albumtrack "Behead The Dead" online gestellt.

