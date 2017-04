Nächste News: Lyric Video von We Are Legend: Hungry Mirrors

Single von Black Hawk: Just Like In Paradise

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der deutschen Black Hawk - "Just Like In Paradise" - veröffentlicht. Das Album The End Of The World wird offiziell am 19. Mai 2017 über Pure Underground Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

