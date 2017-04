Nächste News: Single von Black Hawk: Just Like In Paradise

Vorherige News: Single von Distant Sun: God Emperor



Tengger Cavalry werden am 02.06.2017 ihr neues Album Die On My Ride veröffentlichen. Vorab kann man sich schon mal den Titeltrack anhören.

Tracklist:

01. Snow

02. Die On My Ride

03. Independence Day

04. To The Sky

05. Prayer

06. Strike

07. Ashley

08. Cursed

09. The Frontline

10. The Choice Of My Mind

11. Me Against Me

12. We Will Survive (Bonus)

13. Burn (Bonus)

14. Blade Of Time (Bonus)

Quelle: Hold Tight! Pr

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite