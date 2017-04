Nächste News: Neuer Song von Synthetic: Hollow

Vorherige News: Video von Aborted Fetus: Blinded By The Flame



Die tschechischen Pagan Metaller Odraedir stellen den Song "Path Of The Wolf" vom kommenden Debütalbum Legends Of The Dark Times vor.

Quelle: Odraedir

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite