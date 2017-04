Vorherige News: The Symbol Of Death Video von Disbelief



Video von Aborted Fetus: Blinded By The Flame

Die russischen Brutalos Aborted Fetus stellen das Video zu "Blinded By The Flame" aus dem Album The Art Of Violent Torture vor.

Quelle: Clawhammer

