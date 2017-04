Nächste News: Rapheumets Well: Video zu Enders Door

Vorherige News: Album und Single von Svartsyn



Lyric Video von Mindmaze: One More Moment

Us Progressive Power Metal Band Mindmaze posted ein Lyric Video zu "One More Moment", der zweiten Single aus dem Album Resolve.

Quelle: Against PR

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite