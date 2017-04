Nächste News: Lyric Video von Mindmaze: One More Moment

Svartsyn werden am 09. Juni 2017 ihr Album In Death via Agonia Records veröffentlichen. Vorab kann man sich die Single "Seven Headed Snake" anhören.

Tracklist:

1. Seven Headed Snake

2. Dark Prophet

3. With Death

4. Inside The White Mask

5. Wilderness Of The Soul

6. Black Thrones Of Death

7. Exile In Death

Quelle: Agonia Records

