Mastercastle: Lyric Video zu Drink Of Me

Die Power / Neoclassical Metaller Mastercastle promoten ihr kommendes Album Wine Of Heaven (VÖ: 19.05.2017) mit dem Lyric Video zu "Drink Of Me".

Quelle: MusicArt

Lord Obirah

