Die holländischen Metaller Onegodless werden ihr Debüt Mourner am 09. Juni 2017 veröffentlichen.

Tracklist:

01. Intro

02. The Calm

03. Burn The Sun

04. Countless Hours

05. Unstable

06. Hangman's Time

07. Songs Of Old

08. Goliath

09. Salvation

10. My Blood

11. From The Ashes

Onegodless Is:

Robin Zielhorst - Bass (Ex-Cynic, Ex-Blue Man Group, Exivious, Our Oceans, Textures)

Pieter Verpaalen - Vocals (Ex-Textures)

Yordi Lopez - Guitars (Red Eyes, 3d Monster)

Yuma Van Eekelen - Drums (Exivious, Ex-Pestilence)

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

