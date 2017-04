Nächste News: Nervecell streamen Proxy War

Vorherige News: Iron Coffin Lyric Video von Dante's Theory



Seattles Extreme Progressive Metaller A Flourishing Scource werden am 09. Juni 2017 ihr selbstbetiteltes Debüt über Begotten Records vorlegen. Vorab kann man den Track "Tidal Waves" auf bandcamp.com anhören.

Tracklist:

1. Tidal Waves

2. To The Stench Of A Rotting Corpse

3. Insatiable

4. Onerous

5. Awakened

6. Vacant

7. The Hedonist

8. Solace

A Flourishing Scourge by A Flourishing Scourge

Quelle: Clawhammer

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite