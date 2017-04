Nächste News: Lyric Video von Weaksaw: Storyteller

Am 19. Mai 2017 wird das brandneue Album "A Realm Of Tales" von der deutschen Power Band CUSTARD auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Icy Stare

02. Queen Of Snow

03. The Pied Piper

04. Arabian Nights

05. Snow White

06. Snow Away (Intro)

07. The Little Match Girl

08. Daughter Of The Sea

09. Witch Hunter

10. Sign Of Evil

11. Bluebeard

12. Forged In Fantasy

Total Playing Time: 55:21 Min

Line-Up:

Oliver Strasser - Vocals

Carsten "Oscar" Reichart - Guitars

Markus Berghammer - Bass

Chris Klapper - Drums

Stefan Absorber - Guitars

