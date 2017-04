Nächste News: Custard: A Realm Of Tales Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Old Season: Beyond The Black Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 19. Mai 2017 wird das brandneue Album Beyond The Black der Irischen Metal Band Old Season auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

1. A New Dawn

2. Scavenger

3. Chosen

4. Elegy

5. The Journeyman

6. Rivers Of Cepha

7. Words From Beyond...

8. The Void

9. Nevermore

Total Playing Time: 62:11 Min

Coverartwork:

Markus Vesper - www.Markusvesper.de

Line-Up:

John Bonham - Vocals

Jimmy Blanchfield - Guitars

Jimmy Kiernan - Guitars

Dave Copley - Bass

Anto Walsh - Drums

Dermod Smyth - Keyboards, Piano

Quelle: Pure Steel Records

