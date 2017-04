Nächste News: Vigil Single von Longhouse

Am 19. Mai werden die schwedischen Epic Doom Metaller von Below ihr neues Album 'Upon A Pale Horse' weltweit über Metal Blade Records veröffentlichen! Surft jetzt rüber zu metalblade.com/below, dort könnt ihr euch die erste Single "1000 Broken Bones" anhören!

Tracklist:

1. The Plague Within

2. Disappearing Into Nothing

3. The Coven

4. Upon a Pale Horse

5. Suffer in Silence

6. Hours of Darkness

7. 1000 Broken Bones

8. We Are All Slaves

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

