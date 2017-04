Nächste News: Below veröffentlichen erste Single "1000 Broken Bones" vom neuen Album Upon a Pale Horse

Vorherige News: Da Boanad: Mystericum Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Scarlet Aura: Offizielles Video Immortal In Your Eyes veröffentlicht

Scarlet Aura haben ein neues Video zu "Immortal In Your Eyes" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Falling Sky enthalten, welches am 07. Oktober 2016 über Pure Rock Records erschien.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite