Die Power / Neoclassical Metaller Mastercastle werden am 19. Mai 2017 ihr neues Album Wine Of Heaven über Scarlet Records veröffentlichen.

Tracklist:

1. Drink Of Me

2. Space Of Variations

3. Wine Of Heaven

4. Hot As Blood

5. Shine On Me

6. Black Three's Heart

7. Enlightenment

8. Castle In The Sky

9. Making Love

Quelle: Scarlet Records

