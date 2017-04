Vorherige News: Albumstream von Beast Modulus



Am 5. Mai veröffentlichen die niederländischen Death Metaller God Dethroned ihr neues Album The World Ablaze weltweit über Metal Blade Records! Jetzt schon könnt ihr die erste Single "On The Wrong Side Of The Wire" als Videoclip bestaunen!

Quelle: Metal Blade

