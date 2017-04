Nächste News: Video von Gothic: Shadow Man

Spitefuel: Second To None vorab Album Stream

Bis zum kommenden Wochenende gibt es in Kooperation mit dem Deaf Forever Magazin einen Stream des kompletten Second To None Albums von SpiteFuel ! Das Album erscheint am 7. April auf MDD Records und enthält bei einer Spielzeit von gut 45 Minuten 11 hochklassige Heavy Rock Tracks mit einem musikalischen Brückenschlag zwischen Judas Priest, Accept bis hin zu Elementen von Queensryche und dürfte damit jedes Heavy-Rock-Herz höher schlagen lassen!

