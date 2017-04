Nächste News: Helker: Neues Lyric Video Fight

Hand In Hand To Hell Video von Betzefer

Betzefer, die Metaller aus Tel Aviv, veröffentlichen das Video zum Track "Hand In Hand To Hell".

Der Song wird auf dem neuen Album der Band enthalten sein, an dem gerade unter Hochdruck gearbeitet wird.

Quelle: Gordeon Music

