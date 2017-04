Vorherige News: Video von Anathema: Springfield



Das neue Nocte Obducta Album Totholz (Ein Raunen aus dem Klammwald), welches vorab bereits auf Konzerten der Band erhältlich ist, wird am 26. Mai offiziell im Handel erscheinen. Der Nachfolger zum letztjährigen Mogontiacum (Nachdem die Nacht herabgesunken ...) wird 7 Songs bei einer Spielzeit von 42 Minuten enthalten und außer auf CD auch in einer limitierten Vinyl Auflage erhältlich sein.

Was sich auf Mogontiacum bereits abgezeichnet hat, findet auf Totholz (Ein Raunen aus dem Klammwald) seine konsequente Fortsetzung: Nocte Obducta schließen den Kreis zu ihren musikalischen Wurzeln und liefern ein rauhes Stück Metal, welches in Verbindung mit den bandtypischen Harmonien nichts seiner Einzigartigkeit einbüßt! Das stimmungsvolle Cover zur Einstimmung gibts schonmal vorab.

Quelle: MDD Records

