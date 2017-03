Nächste News: Single und Album von Slate Grey

Vorherige News: Zwei Songs von Slagduster



Die finnischen Death Metaller Enragement werden am 09.06.2017 ihr zweites Album Burned, Barren, Bloodstained über Inverse Records veröffentlichen. Vorab kann man sich jetzt schon die Single "Blood For The Sun God" im zugehörigen Video anhören.

Tracklist:

01. River Of Corpses

02. Dead Flesh Treasury

03. Raining Bodyparts

04. Mass Of A Thousand Suns

05. Divine Catatonia

06. Ashen Unity

07. As The Acid Burns

08. To Become Earth

09. Blood For The Sun God

10. Armed Redeemer

11. Smite The Impure

Quelle: Inverse Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite