Der bombastische Death Metal der hessischen Schwergewichtsmetaller Disbelief geht in die zehnte Runde. Mit dem renommierten Label Listenable Records haben sie für The Symbol Of Death (21.04.2017) eine neue Label Heimat gefunden. Vorab könnt ihr euch schon mal den Track "Full Of Terrors" anhören.

Quelle: cmm-consulting

0 Kommentare

