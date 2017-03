Nächste News: Zehntes Album von Disbelief

Die Ambient Rocker Anathema enthüllen Cover Artwork und geben Details zum neuen Studio Album bekannt. The Optimist wird am 09.06.2017 erscheinen.

01. 32. 63n 117.14w [01:18]

02. Leaving It Behind [04:27]

03. Endless Ways [05:49]

04. The Optimist [05:37]

05. San Francisco [04:59]

06. Springfield [05:49]

07. Ghosts [04:17]

08. Can't Let Go [05:00]

09. Close Your Eyes [03:39]

10. Wildfires [05:40]

11. Back To The Start [11:41]

