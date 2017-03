Nächste News: 360° Video von Nervochaos: Ritualistic

Am 21.04.2017 erscheint das Album The Devil Speaks der australischen Death Metaller In Death. Vorab kann man sich das Video zu "Bow To Your Master" anschauen.

Tracklist:

1. Malignancy Eradicated

2. The Pitfalls Of Immortality

3. Bow To Your Master

4. Every Burial

5. Godzilla

6. Fuck Your Kind

7. The Devil Speaks

8. King Of The Deadpool

Quelle: Clawhammer

Lord Obirah

