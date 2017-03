Nächste News: Fall Of Carthage: Suffer The Pain Videoclip

Vorherige News: Lyric Video von Nighon: The Dirge



Am 05. Mai 2017 erscheint das neue Seven Kingdom Album Decennium über Napalm Records.

Tracklist:

01. Stargazer

02. Undying

03. In The Walls

04. The Tale Of Deathface Ginny

05. Castles In The Snow

06. Kingslayer

07. The Faceless Hero

08. Neverending

09. Hollow

10. Awakened From Nothing

11. In The Walls (EP Master) (Bonus Track)

12. Undying (EP Master) (Bonus Track)

13. The Bloody Meadow (Re-Recording) (Bonus Track)

14. Stormborn (Re-Recording) (Bonus Track)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite