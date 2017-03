Vorherige News: Deus Otiosus streamen Kneel



Seit dem 2014er Album Antillius: The King Of The Light hoffen die weltweiten Verehrer der italienischen Schwermetall-Historiker Kaledon auf einen Nachfolger. Nun meldet sich die außergewöhnliche Formation mit einem virtuosen, melodischen und epischen Power Metal-Paukenschlag zurück!

Offizieller Veröffentlichungstermin für Carnagus - Emperor Of The Darkness ist der 15. Mai 2017.

Schaut euch vorab schon mal das Lyric Video zu "The Two Bailouts" an.

Quelle: Metalmessage

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite