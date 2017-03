Nächste News: Toxpack: Video Premiere zu Bis Zum Letzten Ton

Mean Streak werden am 02.06.2017 ihr viertes Studioalbum Blind Faith über Rock Of Angel Records veröffentlichen.

Tracklist:

01. Blood Red Sky

02. Animal In Me

03. Retaliation Call

04. Settle The Score

05. Tear Down The Walls

06. Tears Of The Blind

07. Love Is A Killer

08. Come Undone

09. Fire At Will

10. Caught In The Crossfire

11. Gunnerside

12. Smile Of A Clown (Japan Bonus Only)

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

