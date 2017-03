Nächste News: Video von Sollertia: Praying At The Chapel Perilous

Ab dem 7. April 2017 steht das lang erwartete Debut Album der Süddeutschen Heavy Rocker von SpiteFuel in den Läden. Seit einigen Tagen kann das hochwertige DigiPak bereits exklusiv im MDD Shop geordert werden. Mit "Purified" gibt es jetzt die Videopremiere des Opener Tracks vom Album auf dem MDD Youtube Channel.

Die Aufnahmen stammen aus den Aufnahmesessions im Troisdorfer Gernhart Studio (Tankard, Destruction, Suidakra) wo Second To None von Martin Buchwalter produziert wurde. Das Coverartwork stammt von Travis Smith (Nevermore, Iced Earth, Opeth).

Die komplette Tracklist der 11 Songs zwischen Heavy Rock, melodischem Heavy Metal und stampfenden Nackenbrechern findet ihr anbei.

Tracklist:

01. On Burning Wings

02. Purified

03. By My Hand

04. Whorehouse Symphony

05. Regrets

06. Sleeping With Wolves

07. Adamah's Tribes

08. Triad Of Faith

09. Fly

10. Devil's Darling

11. It Remains Empty Forever

