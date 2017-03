Vorherige News: Harlott veröffentlichen zweite Single The Penitent



Wie bereits kürzlich bekannt gegeben, steht bei den bonner Progressive Black Metallern Klabautamann im Juni ein neues Album-Release an. Schon jetzt hat die Band das Cover ihres fünften Longplayers Smaragd veröffentlicht: Das Artwork stammt von Costin Chioreanu, bekannt von seinen Arbeiten für Opeth, Triptykon, Enslaved, At The Gates u.v.m. Erscheinen wird Smaragd auf dem bandeigenen Label Zeitgeister Music.

Tracklist:

01. Into Depression

02. My Terrifying Mirror

03. In My Shadow

04. Under Feral Skies

05. As the Snow Melted

06. The Murderers

07. Enemies' Blood

08. Saturn

09. Smaragd

10. Frozen in Time

Quelle: Metal Promotions

0 Kommentare

