Vorherige News: Neues Album von Sarcasm



Die ungarischen Neo Thrash-Helden Ektomorf kündigen für den 05. Mai eine neue DVD-Veröffentlichung namens Warpath an. Darauf enthalten: Der komplette Ektomorf-Gig vom Wacken Open Air 2016 (auf DVD und CD), sowie die über 60 Minuten lange, brutal ehrliche und schwerst unterhaltsame "Behind-The-Scenes" Tour-Dokumentation "Live And Life On The Road". Selten gab eine derartige Doku ungeschöntere Einblicke ins Tourleben einer Metalband.

Für den Audio-Mix konnte man erneut Tue Madsen (Antfarm Studios) gewinnen.

Tracklist DVD & CD:

01. Aggressor

02. Move On

03. Ambush In The Night

04. Holocaust

05. Black Flag

06. Evil By Nature

07. United Nations

08. Leech

09. Fuck You All

10. I Know Them

11. Outcast

12. Live And Life On The Road *

* Road Movie; nur auf DVD enthalten

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite