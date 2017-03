Nächste News: Ektomorf kündigen neue DVD/CD Warpath an

Die schwedischen Death Metaller Sarcasm kehren am 28.04.2017 mit ihrem Album Within The Sphere Of Ethereal Minds zurück. Vorab könnt ihr euch den Track "In The Grip Of Awakening Times" anhören.

Tracklist:

1. Bloodsoaked Sunrise

2. From The Crimson Fog They Emerged

3. Embodiment Of Source

4. Scars Of A Land Forgotten

5. In The Grip Of Awakening Times

6. Silent Waves Summoned Your Inner Being

7. A Black Veil For Earth

8. The Drowning Light At The Edge Of The Dawn

Quelle: Clawhammer

