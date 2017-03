Nächste News: Warbringer: Remain Violent Video

Vorherige News: Video von Virulent Depravity: Mechanized Defilement



WOLFPAKK, das Melodic Metal-Allstar-Projekt um die beiden Leitwölfe Mark Sweeney (ex-Crystal Ball) und Michael Voss (Mad Max, Michael Schenker), bereitet sich auf den vierten Beutezug vor. Wolves Reign erscheint am 28. April und enthält 11 neue Kompositionen, die von insgesamt 26 "Gastwölfen" veredelt werden. Darunter Biff Byford (Saxon), George Lynch (Dokken), Rudy Sarzo (Ozzy Osbourne), Ronny Atkins (Pretty Maids), Rudy Sarzo (Ozzy Osbourne), Tony Harnell (Tnt), Chris Holmes (W.A.S.P.), Oliver Hartmann (Avantasia), Timo Somers (Delain), Brad Gillis (Night Ranger), Pasi Rantanen (Thunderstone), Danny Vaughn (Tyketto), Michael Vescera (Yngwie Malmsteen) u.v.a..

Tracklist:

01. Falling

02. Run All Night

03. Blood Brothers

04. Wolves Reign

05. No Remorse

06. Inside The Animal Mind

07. Scream Of The Hawk

08. The 10 Commandments

09. Mother Earth

10. Tomorrowland

11. I'm Onto You

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite