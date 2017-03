Nächste News: Wolfpakk: Das Melodic Metal-Allstar-Projekt veröffentlicht neues Album Ende April

Am 30. April 2017 erscheint das vierte Deus Otiosus Album Opposer über Great Dane Records. Vorab könnt ihr euch schon mal den Track "Distrubing The Dead" anhören.

Tracklist:

01. Kneel

02. Disturbing The Dead

03. Stand Your Ground

04. Haunter

05. Towering Flames

06. The Opposer

07. To The Graves

08. Return To Slavery

09. Greater Horror

10. March Of The Unworthy

Quelle: Deus Otiosus

