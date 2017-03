Nächste News: Wolfpakk: Das Melodic Metal-Allstar-Projekt veröffentlicht neues Album Ende April

Hört euch den neuen Virulent Depravity Song "Mechanized Defilement" an. Der Track stammt vom kommenden Album Fruit Of The Poisoned Tree.

Quelle: Mind Eraser PR

