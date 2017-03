Nächste News: Zweite Single von Buckshot Facelift

Die Death Metaller Sigil werden am 07.04.2017 ihr Album Kingdom Of The Grave über Horror Pain Gore Death Productions veröffentlichen. Vorab kann man sich bereits den Titeltrack anhören.

Quelle: Asher Media Relations

0 Kommentare

