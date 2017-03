Nächste News: Neues Album und neuer Track von Sigil

Am 24. März werden Cut Up ihr sehnlichst erwartetes zweites Album 'Wherever They May Rot' weltweit über Metal Blade Records veröffentlichen! Cut Up haben jetzt ein blutiges Video zu "Vermin Funeral", dem fünften Song auf dem neuen Album veröffentlicht.

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

