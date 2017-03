Nächste News: Helker: Neues Album am 5. Mai

Ross The Boss: Blood Of My Enemies! Single

Er ist zurück! Der legendäre Gitarrist und Mitbegründer von Manowar, Ross "The Boss" Friedman, präsentiert zum Start der Europatour seiner Ross The Boss Band eine markerschütternde neue Version des Manowar-Klassikers "Blood Of My Enemies". Ein Album mit brandneuem Material haben Ross und seine Mitstreiter ebenfalls in Arbeit.

Quelle: AFM Records

