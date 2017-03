Vorherige News: Video von Excruciator: The Power Lords



Am 19.05.2017 erscheint das neue Soul Demise Album Thin Red Line bei Apostasy Records. Die Farbe für den Kalendervermerk muss nicht mehr erwähnt werden!

Tracklist:

01. Plagued By Fear

02. Desperate Cry

03. Deceive The Masses

04. Empty

05. Live On The Edge

06. Frustration

07. T.R.L.O.S.

08. The Glow Of The Rich Man's Friend

09. Purity Of Soul

10. Braindead

11. Hopeless Case

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite