Am 02. Juli 2017 erscheint das neue Album Apex von Unleash The Archers über Napalm Records.

Tracklist:

01. Awakening

02. Shadow Guide

03. The Matriarch

04. Cleanse The Bloodlines

05. The Coward's Way

06. False Walls

07. Ten Thousand Against One

08. Earth And Ashes

09. Call Me Immortal

10. Apex

Quelle: Napalm Records

0 Kommentare

