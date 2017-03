Vorherige News: Neues Album und neuer Track von Beast Modulus



Evocation veröffentlichen Video zu Condemned To The Grave

Am Freitag, den 10. März 2017, feiern Evocation ihre Rückkehr in die Death-Metal-Szene mit einem neuen Album. The Shadow Archetype ist ein Bekenntnis zu ihren schwedischen Wurzeln, gewürzt mit pikanten Thrash-Einschüben, die den Suchtfaktor der Band zusätzlich erhöhen!

Evocation haben jetzt ein Video zu ihrer dritten Single "Condemned To The Grave" veröffentlicht

Quelle: Metal Blade

Lord Obirah

