Am 14. April 2017 wird das Album Taking Back The Land von Indian Nightmare auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Intro (Battle)

02. Mengapa

03. Unexpected Decay

04. Circles Of Fire

05. Fire Meets Steel

06. Welcome To The World

07. Riders Of Doom

08. Warlords

09. War- Metal- Punx

10. Betrayers

Total Playing Time: 35:29 Min

Line-Up:

Dodi Nightmare - Guitars

Poison Snake - Vocals

Butch Maniac - Guitars

Lalo - Drums

Cedro - Bass

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

