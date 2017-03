Nächste News: Indian Nightmare: Taking Back The Land Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Mit ihrem fünften Album Contingent fügen Pyramaze ihrer Diskografie einen weiteren Meilenstein hinzu, mit dem sie untermauern, dass sie sowohl ihre treuen Fans als auch neues Gebiet erobern können. Die Einbindung moderner Filmmusik-Elemente, welche mit progressiven Metal-Riffs und Melodien gemischt werden, rauben dem Hörer den Atmen. Contingent bietet ein episches, post-apokalyptisches Konzept, inspiriert durch aktuelle Ereignisse, den menschlichen Geist, den Kampf und die Vielfalt zu überstehen, und die Brüderlichkeit zu erkennen, die darin liegt. Produziert, gemischt und gemastert von Jacob Hansen [Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey].

Tracklist:

01. Land Of Information

02. Kingdom Of Solace

03. Star Men

04. A World Divided

05. Nemesis

06. Contingent - Part I: The Campaign

07. 20 Second Century

08. Obsession

09. Heir Apparent

10. Contingent - Part II: The Hammer of Remnant

11. Under Restraint

12. The Tides That Won't Change

13. Symphony of Tears

Quelle: GerMusica

0 KommentareLord Obirah

