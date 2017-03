Nächste News: Neues Album von Pyramaze

Royal Thunder haben zu ihrem neuen Song "April Showers" ein Video gedreht.

Neben Schnee und den performenden Musikern ist ein Darsteller zu sehen, der die pure Verzweiflung und Ausweglosigkeit perfekt darstellt. Passend zu dem Songtexte von "April Showers": "I Don't Know Where Im Running, there is nowhere to hide..."

Ihr Album Wick erscheint am 07. April 2017 über Spinefarm US.

