The Charm The Fury veröffentlichen Musikvideo zu Echoes

Die aus Amsterdam, Holland stammende Metalband The Charm The Fury haben heute das Musikvideo zu ihrem brandneuen Song "Echoes" veröffentlicht. Dieser ist Teil ihres zweiten Albums The Sick, Dumb & Happy, das am 17. März 2017 via Nuclear Blast (weltweit) und Arising Empire (Europa) veröffentlicht wird.

Quelle: Gordeon Music

0 Kommentare

