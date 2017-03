Nächste News: Single von Vescera: Dynamite

Die Holländer Antropomorphia haben jetzt das erste Video zum neuen Album in Form von "Murmur Ov The Dead" veröffentlicht, welches von Maurice Swinkels (Legion Of The Damned) abgedreht wurde.

Quelle: Metal Blade

0 Kommentare

