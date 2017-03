Vorherige News: Bloodbound stellen neuen Song Stand And Fight vor



Video von Seether: Let You Down

Seether sind zurück. Die Südafrikaner veröffentlichen am 12. Mai ihr neues Album Poison The Parish via Canine Riot/Spinefarm.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es mit einem Musikvideo schon jetzt mit "Let You Down".

Quelle: Odyssey Music

0 KommentareLord Obirah

