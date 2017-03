Nächste News: Desecrate: Videoclip zu Nevermore

Am 07. April 2017 wird das AlbumDoppelgänger von Sunless Sky auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Starfall

02. Doppelgänger

03. Kingdom Of Sky

04. Stone Gods

05. Lake Of Lost Souls

06. Netherworld

07. Adrenaline Junkie

08. Inside The Monster

09. Heroin

10. Black Symphony

Total Playing Time: 45:24 Min

Line-Up

Juan Ricardo - Vocals

Curran Murphy - Guitars

Kevin Czarnecki - Bass

Coltin Rady - Drums

Quelle: Pure Steel Records

