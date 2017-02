Nächste News: Video von Invasion: Approaching Cauldron Of Horror

Pale King aus Schweden haben einen Deal bei Soulseller Records unterzeichnet!

Die Band wurde 2016 von den Wombbath-Mitgliedern Jonny Pettersson und Håkan Stuvemark gegründet und präsentiert melodischen Death Metal nach alter Schule, beeinflusst von Bands wie frühen Paradise Lost, Amorphis, Eucharist und Unanimated.

Das Debut-Album Monolith Of The Malign wird am 21. April 2017 veröffentlicht.

Einen ersten Eindruck bietet der Titelsong.

Tracklist:

1. The Last Hour

2. Ominous Horrors

3. Monolith Of The Malign

4. The Curse

5. Dark Intentions

6. Inflicting Misery

7. Resurrected

8. A Haunted Palace

Line-Up:

Jonny Pettersson - Guitar, Vocals, Keys (Wombbath, Ursinne, Henry Kane)

HåKan Stuvemark - Guitar (Wombbath, Skineater)

Hannah Gill - Bass

Jon Rudin - Drums

Quelle: Sure Shot Worx

