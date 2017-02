Nächste News: Vescera: Beyond The Fight Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 10. März feiern Evocation ihre Rückkehr in die Death-Metal-Szene mit einem neuen Album. The Shadow Archetype ist ein Bekenntnis zu ihren schwedischen Wurzeln, gewürzt mit pikanten Thrash-Einschüben. Evocation haben jetzt die zweite Single "The Coroner" aus ihrem neuen Album veröffentlicht.

Quelle: Metal Blade

